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Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama - Son Dakika

Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama

Son Güncelleme: 27.10.2023 17:41

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklama

NE OLDU?

Olay, dün gece yarısı sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklama

"SADE ÖLÜLER GÖRÜR"

Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından, 'sadece ölüler görür' yazılı asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklama

SORUŞTURMA SONRASU ASANSÖR FİRMASI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturmada yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi M.B. bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzelhisar, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama - Son Dakika
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