Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı. Tören, İstanbul Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirildi.

03.06.2024 13:20  Güncelleme: 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in eşi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmanın ardından Fatiha okudu.

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Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

TANSU ÇİLLER TAZİYE DİLEKLERİNİ KABUL ETTİ

Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti. Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller\'in cenaze törenine katıldı
Kaynak: İHA

Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Recep Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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