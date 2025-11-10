Aydın'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 87'nci yılında "Atatürk Türküleri" konseri düzenledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda "Atatürk Türküleri" konseri düzenledi. Konserde, Şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konuklara duygusal anlar yaşattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.
