Aydın'da 'Çember-110' Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı
Aydın'da 'Çember-110' Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı

Aydın\'da \'Çember-110\' Operasyonu: 49 Kişi Yakalandı
02.02.2026 10:54
Jandarma, 'Çember-110' operasyonunda 49 aranan şahsı yakaladı. Suçlar arasında uyuşturucu ve hırsızlık var.

Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember-110' operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan 'Çember-110' operasyonu gerçekleştirildi. 80 tim ve 243 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 9 uyuşturucu, 5 hırsızlık, 3 yaralama, 3 dolandırıcılık, 8 diğer suçlar ve 21 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar olmak üzere toplamda 49 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslardan 17'sinin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

