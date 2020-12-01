Aydın'da deniz patlıcanı avcılığı devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde Deniz Patlıcanı Avcılığı devam ederken, sektör ve sektör dışı temsilcilerin sorunlarını dinlemek, çözülebilecek sorunları yerinde çözmek, yerinde çözülemeyen sorunları Bakanlığa bildirmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, deniz patlıcanı ile ilgili toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.

Er, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 - 2021 av sezonunda 1 Kasım 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında, serbest olan tüm karasularımızda, toplam 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avcılığına izin verildiğini ifade ederek, "1 Haziran tarihinden önce kota miktarının dolması durumunda avcılık sona erecek. Deniz patlıcanı avcılığının yalnızca dalma yöntemi ile gün doğumu ve gün batımı arasındaki zamanda yapılabilecek" dedi.

Er, izin almış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetleri esnasında deniz patlıcanı dışında su ürünleri, su altı tüfeği ve zıpkın bulundurulamayacağını açıklayarak, "Bir gemide en fazla 5 dalgıç ile avcılık yapılabilecek. Her bir dalgıcın günde en fazla 40 kilogram suyu alınmış ağırlığa tekabül edecek kadar deniz patlıcanı avlayabilecek. Deniz patlıcanı avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için Aydın, Muğla veya İzmir İl Müdürlüklerinden birine müracaat edilerek "Deniz Patlıcanı Avcılığı İzin Belgesi" alınarak, avlanılan ürünlerin Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılması ve Deniz patlıcanı avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için ilçe müdürlüklerinden Nakil/Menşe Belgesi alınması zorunludur. Aydın'da Didim Akbük Balıkçı Barınağı ve Kuşadası Güzelçamlı Balıkçı Barınağı karaya çıkış noktası olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmenin ardından katılımcılar sıra ile söz alarak deniz patlıcanı avcılığına yönelik isteklerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini belirtti. Belirtilen çözüm önerileri de dikkate alınarak, istek ve sorunlara yönelik, Kaymakamlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerekli çalışmalara başlanacağı ve en kısa sürede çözümlerin geliştirileceği belirtilerek toplantı tamamlandı. - AYDIN