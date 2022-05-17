Aydın'da dolandırıcılıktan 135'er yıla kadar hapsi istenen çiftin davası görülmeye başlandı

Aydın'da kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve 135'er yıla kadar hapis cezası istenilen çiftin yargılanmasına başlandı.

Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı mağdurlar ve avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan S.G.Y ve kocası O.Y ise can güvenliği endişesinden dolayı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemeye 39 sayfalık ifadesini yazılı olarak sunan S.G.Y, üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

S.G.Y, "Ben işlemleri kişilerin rızası dahilinde yaptım. Profesyonel olduğumu söylemedim. Amatörce yaptığımı biliyorlardı. Kendimce bir şeyler yapıyordum. Birçoğu evime gelerek parayı kendi istekleriyle verdiler." dedi.

Şikayetçi olanların yüzde 70'inin kripto paraların ne olduğunu kar ve zarar riskini bildiklerini ifade eden S.G.Y, her zaman kar etme gibi bir durum olmadığını savunarak beraatini istedi.

O.Y ise eşinin talebi üzerine kripto para işine girmesini kendisinin istediğini belirterek, "25 bin lirayı da kendisine ben verdim. Ancak bunu sadece kendisi için kullanacağını düşündüğüm için verdim. İşi büyütüp ticarete dökeceğini ve başka şahıslardan yatırım alarak işi yapacağını bilemedim. Bu işte eşimle hareket etmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada 12 müşteki ise dolandırıldıklarını iddia ederek sanıklardan davacı ve şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, bazı müştekilerin dinlenmemesinden dolayı duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Olay

Aydın'da, aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 27 kişi, kripto para borsasında yüksek kar vadederek kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri S.G.Y'den şikayetçi olmuştu. S.G.Y, düzenlenen operasyonda 8 Kasım 2019'da Bursa'da yakalanmıştı. Tutuklanan S.G.Y, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Savcılık, O.Y'nin de ifadesine başvurmuştu. Şüphelilerin piyasadan yaklaşık 3 milyon lira topladığı öne sürülmüştü.

Çift hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların hileli davranışlarla müştekileri aldatıp menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilmişti. İddianamede, kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çift için 135'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.