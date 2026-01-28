Aydın'da Esnaftan Canlı Karaciğer Bağışı Çağrısı - Son Dakika
Aydın'da Esnaftan Canlı Karaciğer Bağışı Çağrısı

28.01.2026 11:00
Muhammet Ali Künkcü, Aydınlı esnaf Muharrem Bayram için canlı karaciğer donörü çağrısında bulundu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Aydınlı esnaf Muharrem Bayram için tüm esnaf camiasına ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.

İncirliova ilçesinde doğramacılık mesleğini sürdüren, Çiçekçilik işletmecisi Ömrüye Bayram'ın eşi olan, evli ve iki çocuk babası 44 yaşındaki Muharrem Bayram'ın sağlık durumunun her geçen gün ağırlaştığı, acil olarak canlı karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Bayram'ın tedavisi İzmir'de devam ediyor.

"Esnaf dayanışması gösterelim"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, yaptığı açıklamada Aydın'da yaklaşık 50 bin esnafı temsil ettiklerini hatırlatarak, "Aydın esnafı bugüne kadar her zor durumda birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Bugün de bir esnaf kardeşimizin hayata tutunabilmesi için aynı duyarlılığı göstereceğimize inanıyorum. Muharrem Bayram kardeşimizin acil olarak canlı karaciğer donörüne ihtiyacı vardır. Uygun bir donör bulunması halinde bir can kurtulacak, iki evlat babasına kavuşacaktır. Tüm esnaf kardeşlerimizi ve hemşehrilerimizi bu hayati konuda destek olmaya davet ediyorum. Esnaf dayanışmasının bugün bir cana umut olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydın, Yerel, Son Dakika

