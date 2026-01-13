Aydın'da Gübre ve Tüp Bayilerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da Gübre ve Tüp Bayilerine Denetim

Aydın\'da Gübre ve Tüp Bayilerine Denetim
13.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan'da el yapımı patlayıcılarla mücadele kapsamında gübre ve tüp bayilerine denetim yapıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele çalışmaları kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ortaklaşa yapıldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerinde mevzuata uygunluk, kayıt düzeni ve güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerle, el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılabilecek malzemelerin izinsiz ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirten yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Gübre ve Tüp Bayilerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.