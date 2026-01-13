Aydın\'da Gübre ve Tüp Bayilerine Denetim

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde el yapımı patlayıcılarla mücadele çalışmaları kapsamında gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ortaklaşa yapıldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren gübre ve tüp bayileri ile proteknik madde satışı yapan iş yerlerinde mevzuata uygunluk, kayıt düzeni ve güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerle, el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılabilecek malzemelerin izinsiz ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirten yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN