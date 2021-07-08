Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Bağarası Jandarma Karakolu ekipleri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede Ü.K'nin hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ü.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.