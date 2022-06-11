Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi - Son Dakika
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Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi

11.06.2022 22:51
Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde riskli bölgelerde bulunan hastalar, başka hastanelere sevk edildi.

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde riskli bölgelerde bulunan hastalar, başka hastanelere sevk edildi.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok sokak ve caddeler adeta göle dönerken, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni de su bastı. Yolun alt kısmında bulunan acil girişi önü yağmur suları ile göle dönerken, yağmur suları da su tahliye pompası ile hastane dışına tahliye edildi. Hastanede su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, su basması sonucu elektrik panosunun da zarar gördüğü tespit edildi. Elektrik hattının zarar görmesi ve yangın ihtimali sebebiyle hastanede gerekli önlemler alındı.

Hastanede çalışmalar devam ederken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hastanenin riskli bölgelerinde bulunan hastalar da tahliye edildi. Tahliye edilen hastaların uygun görülen başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Hastanede incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy ise vatandaşlar ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tüm ekiplerin yoğun bir çaba sarf ederek çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; "İlimizde yaşanan sağanak yağış nedeniyle hastanemizde meydana gelen su baskını olayında arkadaşlarımızla ivedilikle müdahale edildi. En büyük önceliğimiz hasta ve çalışan güvenliğimiz, tüm tedbirleri aldık. Yaralanma ve can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile suların tahliyesi hassasiyetle sürmekte ve ilk incelemelere göre elektrik panosu ve trafoların zarar gördüğü tespit edildi. Tedbir amacıyla riskli gördüğümüz hastalarımızın ve personellerimizin güvenliği için bazı hastalarımızı uygun hastanelerimize naklettik. Bazı hastalarımızı da uygun görülen hastanelere sevkini gerçekleştirdik. Hastanemiz idarecileri ve çalışanları aynı zamanda çevre hastanelerimiz çalışanları mükemmel bir uyum içinde çalışmaları gerçekleştirdi ve kimse hiçbir zarar görmeden nakiller tamamlandı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor ve en kısa sürede hastanemizi eski haline getireceğiz. Valimiz Hüseyin Aksoy da tüm bu süreci yakından takip etti ve Valimizin koordinesinde tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarımıza minnettarız" dedi. - AYDIN

Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi
Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da hastalar, başka hastanelere sevk edildi - Son Dakika

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