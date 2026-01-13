Aydın\'da Hastane Taşıma Kaosu

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınmasının ardından, eski hastane binasında herhangi bir yönlendirici bilgilendirme yapılmaması vatandaşları mağdur etti. Hastanenin taşındığından habersiz olan bazı aileler, kapıya kadar geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı.

12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde doktorların kadın doğum ve çocuk hasta kabulüne başlamasıyla birlikte, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan eski hastane adeta sessizliğe büründü. Sadece palyatif ünitesi ile çocuk yoğun bakım servisinin faaliyetlerini sürdürdüğü hastanede ve çevresindeki iş yerlerinde insan yoğunluğunun yok denecek kadar azaldığı gözlendi. Aldıkları randevu, rutin tedavi, muayene ve acil durumları için, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelenler hastanenin taşındığını öğrenince ne yapacaklarını şaşırdı. Özellikle özel aracı olmayanlar ve ulaşımı toplu taşıma ile sağlayan vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne nasıl ve hangi araçlarla gidebileceklerini bilmedikleri için sıkıntı yaşadılar. Taşınan hastanede muhatap bulamadıklarını belirten vatandaşlar, "hastanenin taşındığından haberimiz yoktu. Geldik kimse yok. Şimdi Şehir Hastanesi'ne gitmemiz gerekiyor. Buradan hangi araç gider, ulaşımı nasıl sağlayacağız hiçbir şey bilmiyoruz. En azından acil ve poliklinik girişlerine bilgilendirci yazı ya da halkı yönlendirecek bir görevli bırakılabilirdi" diyerek bir süre eski hastaneye gelen hastalara rehberlik edilmesini istediler. - AYDIN