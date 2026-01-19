Aydın\'da Judo İl Seçmeleri Yapıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri müsabakaları gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen il seçmelerinde, sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde kıyasıya mücadele etti. Farklı kilo kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda judocular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, başarılı olan judocuların Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edeceği bildirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe il seçmelerine katılan tüm sporcular tebrik ederek, dereceye giren sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - AYDIN