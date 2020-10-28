Aydın'da Kovid Çağrı Destek ve Transfer Birimi kuruldu - Son Dakika

Aydın'da "Kovid Çağrı Destek ve Transfer Birimi" hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Aksoy'un desteğiyle kurulan birimde, 8 korumalı araç ile 12 çağrı merkezi personeli, 9 hekim, 9 yardımcı sağlık personeli ve 8 şoför görev yapacak.

Açıklamada, "Kovid-19 tanısı alan ya da temasta bulunan halkımızın karantina sürecinde ve filyasyon sırasında tespit edilen pozitif vakaların her türlü sağlık ihtiyaçları bu birim tarafından, halkın ikamet ettiği veya karantina sürecini geçirdiği adrese ulaşılarak birebir karşılanmaktadır." ifadelerine de yer verildi.