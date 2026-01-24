Aydın'da kura çekimi, anahtar teslimi ve toplu açılış töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah önümüzdeki dönem terörün artık konuşulmadığı, daha fazla demokrasinin, kalkınmanın konuşulduğu bir dönem olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aydın'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın millete hizmet ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı geleneği çok daha kapsamlı bir şekilde hayata geçiriyor. Eser ve hizmet siyasetinin liderliğini yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan konuta birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesinin 1300 yataklı kapasitesiyle kente önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yatırımların süreceğini bildiren Yılmaz, "Merkezi idare ve Büyükşehir, el ele, gönül gönüle çok daha bereketli hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Aydınımızda kentsel dönüşüm, sosyal konut başta olmak üzere birçok projeyle insanımızın hayatını daha kaliteli hale getirmeye, refahını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her iline eşit yaklaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah önümüzdeki dönem terörün artık konuşulmadığı, daha fazla demokrasinin, kalkınmanın konuşulduğu bir dönem olacak. Bölgesinde ve küresel düzeyde güçlü, etkili bir ülke olarak hem milletimizin hakkını, hukukunu savunacağız hem de tüm mazlum halkların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz."

Bakanlar Kurum, Yumaklı ve Uraloğlu'nun konuşmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Aydınlılar için tarihi bir gün olduğundan bahsetti.

Aydın'ın bölgesinin lider şehri olacağını vurgulayan Kurum, "6 Şubat 2023'te hepimizi üzen, hepimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun devlet, millet el ele vererek yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmadık. Şimdi inşallah deprem bölgesinde 455 bin yuvayı söz verdiği tarihte teslim eden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza atan kadrolar olarak bu büyük tecrübeyi 81 ilimize aktaracağız ve 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle inşallah bu projelerimizi taçlandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesiyle, hamlesiyle Aydınlı hemşehrilerimize tam 6 bin 973 yeni yuva inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bugünkü açılışlarda bakanlıklarına ait 11 başlıkta önemli yatırımların olduğunu söyledi.

Çine sulama yatırımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı, 7 bin hektarlık alanın sulamaya açılacağı bilgisini paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçeleri ve bağlı 10 yerleşim yeriyle alakalı yıllık 11 milyon metreküplük içme suyu sağlayacak olan Nazilli içme suyu işi de bu yılın ikinci yarısında hizmete alınacak. Sarıçay Barajı yaklaşık 7 milyar lira maliyetli, bu da bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. 3,5 milyar lira maliyetli Aydın, Kuşadası, Söke içme suyu ishale hattının da ihalesini bu yılın nisan ayında yapmış olacağız. Yaklaşık 2 milyar lira maliyetli Söke içme suyunun bir de arıtma tesisi var. İnşallah bunun da ihalesini haziran ayında gerçekleştireceğiz. Balaban Çayı'ndan 30 kilometrelik bir tünelle 240 milyon metreküplük suyun Aydın iline su aktarımı işi vardı. Bunun da proje yapımına 2026 yılı içerisinde başlayacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle kimsenin yarışamadığını, yarışamayacağını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son 24 yılda ulaşım ve iletişim altyapısında sadece kendi bakanlıkları olarak 355 milyar dolarlık yatırımı, pek çok dev projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İletişimde Türkiye'ye çağ atlatacak 5G ihalesini yaptıklarını, 1 Nisan'da ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, 2 yıl içinde bunu bütün ülkeye yayacaklarını sözlerine ekledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bu zamana kadar çok hizmet ürettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kente verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için teşekkür etti.

Programda, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bir konuşma yaptı.