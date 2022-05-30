Aydın'da leylek sayısında geçen yıla oranda 39 düşüş yaşandı

AYDIN'da 17 ilçeye bağlı 104 mahalledeki leylekler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, tarafından tek tek saydı. Geçen yıl 429 yuvada 894 leylek bulunurken bu sayı bu yıl 39 azalarak 855'e düştü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü her yıl Aydın'ın ilçe ve mahallerindeki leylek yuvası ve sayılarının envanterini çıkarıyor. Sürücü'nün yaptığı araştırmada elektrik şirketinin yapmış olduğu demir platformda 237, direkler üzerinde 172, cami kubbelerinde 12, ağaçlarda 3, atıl fabrika bacasında 2 ve 3'ü de terk edilmiş ev bacasında olmak üzere toplam 429 leylek yuvasının tespit etti. Bu yuvalarda tek tek yapılan sayımda 855 leylek olduğunu saptadığını belirten sürücü, geçen yıla oranda leylek sayısında 39 düşüş yaşandığı ifade etti.

Yuvalardaki yavru leylek sayısındaki azalma ile ilgili değerlendirme yapan Sürücü, "Eskiye oranla bu yıl yuvalardaki yavru sayısında da düşüşler gözlendi. Bazı leyleklerin elektrik çarpması sonucu eşleri öldü. Yuvanın tüm sorumluluğu ve yavruların beslenmesi tek leyleğe kaldı. Bu tip yuvaların takibini yereldeki duyarlı vatandaşlarla iş birliği yaparak sürdüreceğiz. Yavru leyleklerin sakatlanmasına ve ölmesine neden olan çevre kirliliği en ciddi sorunlardan biri olmaktadır. Eskiye oranla davranışları değişen leylekler, çevreye atılan plastikler, giysiler gibi doğaya atılan ne kadar atık malzeme varsa yuvaya getirmektedir. Özellikle hayvan samanlarının bağlandığı plastik ipleri yuvaya taşıdıklarında, yavruların ayağına dolanarak koparmakta ya da boynuna dolanmışsa yavrular ölmektedir." dedi.'LEYLEKLERİN ÇİFTÇİLERE FAYDASI VAR'

Leyleklerin çiftçilerin dostu olduğunu de ifade eden Sürücü, "Bir leylek ailesinin, bir üreme döneminde binlerce böcek, çekirge, yüzlerce kurbağa, balık, fare, sıçan, yılan ve benzeri tarım zararlısı olarak kabul gören sayısız canlı türü ile beslendiği düşünüldüğünde, çiftçilere ne kadar faydası olduğu bilinmelidir. Leyleklerin çoğalması tarımda kullanılan zirai ilaçların azalmasına yol açacaktır. Bu durum insanların korunmasını ve doğal dengenin sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. Leyleklerin ve yaşam alanlarının korunması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, EGE Üniversitesi Biyoloji Bölümü'yle iş birliğimiz sürdürülmekte, yuvalarda meydana gelen aksaklıklar ve leyleklerin yaralanmaları sırasında elektrik dağıtım şirketi teknik destek yapmaktadır. Amacımız leyleklerin sayısının her yıl artarak çoğalmasıdır" diye konuştu.