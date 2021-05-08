Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

08.05.2021 11:25

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde minibüs şoförü İsmail Demirci, aracında bulduğu içinde 1500 lira ile kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde minibüs şoförü İsmail Demirci, aracında bulduğu içinde 1500 lira ile kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışan Kenan Kulaksız, dün akşam işten çıktıktan sonra İncirliova'daki evine dönmek için Efeler İncirliova arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüse bindi. Zafer Mahallesi'nde evine yakın durakta inen Kulaksız, eve gittiğinde cüzdanının olmadığını fark etti. Cüzdanın bindiği minibüste düştüğü düşüncesiyle tanıdığı minibüs şoförlerden yardım istedi. Bu sırada yolcuları indirdikten sonra evine giden minibüs şoförü İsmail Demirci, arka koltuktaki cüzdanı gördü. İncirliova Birlik idarecileriyle yapılan görüşmelerde cüzdanın sahibi ile iletişime geçildi. Bu sabah İsmail Demirci, minibüste bulduğu içerisinde 1500 lira para, kredi kartı ve kimlik kartının olduğu cüzdanı, Kenan Kulaksız'a teslim etti.

'MAAŞIMDAN KALAN SON PARAMDI'Olayı anlatan Kenan Kulaksız, "İşten gelirken cüzdanımı düşürmüşüm. Tanıdık şoför arkadaş vardı onu arayarak bilgi verdim. Maaşımı yeni almıştım. Gerekli ödemelerimi yaptıktan sonra içinde son param 1500 liram, kredi kartı ve kimliğim vardı. Kalan son paramdı benim için çok önemliydi. Bulan şoför arkadaşa teşekkür ediyorum. Cüzdanıma kavuştuğum için çok sevindim" dedi.'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Şoför İsmail Demirci ise, "Yolcumuz minibüste cüzdanını düşürmüş. Tanıdığı şoförü arayarak yardım istemiş. İdarecilerde bana haber verdi. Bende yolcuların tamamını indirdikten sonra arka koltuğa baktığımda cüzdanı buldum. Cüzdanı muhafaza altına aldım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Ama şişkindi para olduğu belliydi. Daha sonra cüzdanın sahibiyle iletişime geçtik. Gece olduğu için sabah alabileceğini söyledi. Bende şimdi teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Bu gibi durumlarda en ufak bir şey bile olsa bir gün içinde bize ulaşmazlarsa kayıp eşya odamızda idaremize teslim ediyoruz. Sahibi gelene kadar bir yıla yakın saklıyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Yolcuların herhangi bir şeyi kaybolduğu zaman İncirliova Birlik olarak özen gösteriyoruz" dedi.


Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

İncirliova, Minibüs, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüsünde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika


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