Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı - Son Dakika

Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı

53 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Işık'ın kullandığı 43 VH 420 plakalı minibüs, Aydın- İzmir kara yolu Hıdırbeylli Mahallesi mevkisinde Aslan Taş'ın kullandığı 35 HD 0566 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ve yanındaki Ali Ceviz, ekiplerce kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Işık'ın kazadan önce yaklaşık 1 kilometre gerideki Söke Kavşağı mevkisinde bir otomobile çarptıktan sonra kaçtığı öğrenildi.

Ayhan Işık, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]