Aydın\'da Minik Yüzücüler Yüzme Öğreniyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler devam ederken, sömestr tatiline giren minikler de hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkarıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl artırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Son olarak Efeler Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden miniklerde bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sömestr tatilinin tadını çıkarıyor.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında iki aylık ücretsiz eğitimlerini tamamlayan çocuklar, ardından sertifikalarını alırken, Kasım ve Aralık ayı içerisinde toplamda 200 çocuk eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ocak ayı itibari ile iki ay sürecek olan yeni kurslar da başlarken, çocuklar uzman antrenörler tarafından eğitimlerine devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında öğrencilerimiz hem yüzme öğreniyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN