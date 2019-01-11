Aydın'da Öğrencilere Balık Tüketmenin Faydaları Anlatıldı
1 saat önce
Aydın'da ilkokul öğrencilerine 'Balık ye, sağlıklı ol' eğitim çalışması kapsamında, balık tüketmenin faydaları anlatıldı.
Aydın
'da ilkokul öğrencilerine 'Balık ye, sağlıklı ol' eğitim çalışması kapsamında, balık tüketmenin faydaları anlatıldı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı programı kapsamında Efeler Yörük Ali Efe
İlkokulu 4.sınıf öğrencilerine su ürünlerini tüketmenin faydalarını anlatmak ve tüketimi özendirmek için eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından verilen eğitimde vücudumuz için gerekli olan omega-3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı anlatıldı.
Düzenlenen etkinliğin, Işıklı İlkokulu, Yeniköy
İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan
İlkokulu'nda da devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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