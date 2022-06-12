Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi - Son Dakika
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Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi

12.06.2022 00:18
Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi

Aydın Valiliği, kentte etkili olan sağanaktan dolayı 653 ihbarın geldiğini bildirdi.

Aydın Valiliği, kentte etkili olan sağanaktan dolayı 653 ihbarın geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 06.00 ila 17.00 saatlerinde metrekareye yer yer 61, 68 ve 118 kilogram yağmur yağdığı ifade edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de su baskınlarına yönelik ihbarların 15.00'ten itibarıyla geldiği belirtildi. İhbarların 343'ünün itfaiye, 164'ünün sağlık, 23'ünün Jandarma, 81'inin Emniyet ve 42'sinin AFAD'a yapıldığı aktarıldı.

Söke ilçesi Yamaç kanyonunda da mahsur kalan 10 sporcudan 6'sının Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler tarafından kurtarıldığı, diğer 4 kişinin için de kurtarma çalışmalarının AFAD ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Cincin mahallelerinde de arazilerin su altında kalması üzerine Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet tarafından inceleme yapıldığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmalarına başlanması talimatı verilmiştir. Efeler ilçemizde evlere su dolması ihbarı verilen 85 olaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Köşk-Ödemiş yolu Akçaköy mevkisinde heyelan meydana gelmiş olup Karayolları ekibi tarafından yol trafiğe açılmıştır. İncirliova ilçesinde kanal tıkanması sonucu yolda biriken sular Karayolları ekibi tarafından temizlenerek yol trafiğe açılmıştır."

Aydın Kadın Doğum Hastanesi zemin katında meydana gelen su baskınına ilişkin tahliye işlemlerinin de itfaiye ve AFAD ekiplerince yapıldığı aktarılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü vurgulandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da belediyeye ekiplerinin sağanak öncesi hazır bekletildiğine işaret edilerek "Afetle mücadele kapsamında 1560 personel 149 iş makinesi ve araçla müdahalede bulunulmuş, 67 noktada gelen lokal su baskını ihbarına da müdahale edilmiştir. Yağış sonrası gereken tüm çalışmalar yapılmaya halen devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da sağanaktan dolayı Valiliğe 653 ihbar geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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