Aydın'da Spora İlk Adım Projesi

11.01.2026 09:45
Aydın'da çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandıran proje devam ediyor.

Aydın'da öğrencileri spora erken yaşta yönlendirmek amacıyla yürütülen Spora İlk Adım Projesi devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da düzenlenen Spora İlk Adım projesi kapsamında çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazanması, hareketli yaşamla buluşması ve spor kültürünün küçük yaşlardan itibaren benimsetilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar hem eğleniyor hem de sporun temel unsurlarıyla tanışıyor. Hareket, oyun ve disiplinin bir arada sunulduğu proje sayesinde minikler fiziksel gelişimlerini desteklerken, sosyal becerilerini de geliştirme imkanı buluyor. Çocuklara sporun sadece rekabet değil aynı zamanda eğlence ve sağlıklı yaşamın bir parçası olduğu da anlatılıyor.

Yetkililer, benzer projelerle çocukların spora yönlendirilmesine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Spor, Son Dakika

