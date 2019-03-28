Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

9 dakika önce

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç'nin kullandığı 34 BNT 768 plakalı otomobil, Aydın- Çine kara yolu Savrandere mevkisinde sürücü adayı Neslihan Teke'nin kullandığı, sürücü kursuna ait 09 AAJ 35 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Teke ve yanındaki sürücü eğitmeni Fatih Akdeniz ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Sarıalioğlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:58 Kaynak: AA

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