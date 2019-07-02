Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burak Yetim'in kullandığı 35 EJM 90 plakalı otomobil, Koçarlı - İncirliova kara yolu Azmak Köprüsü mevkisinde, Abdulcebbar Özdemir yönetimindeki 09 UM 719 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 09 UM 719 plakalı şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:26 Kaynak: AA
İncirliova, Koçarlı, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]