Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:26 Kaynak: AA
'ın Koçarlı
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burak Yetim'in kullandığı 35 EJM 90 plakalı otomobil, Koçarlı - İncirliova
kara yolu Azmak Köprüsü mevkisinde, Abdulcebbar Özdemir yönetimindeki 09 UM 719 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 09 UM 719 plakalı şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis
ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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