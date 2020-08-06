Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Efeler ADÜ varyantında 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aytepe mesire alanı yolu üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 09 ADN 223 plakalı aracın kadın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atmanın etkisiyle ters dönen aracında kalan kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan kurtararak Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi alınamadı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:20

Kaynak: İHA

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