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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ve Söke ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ve Söke ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Muhammet Albayrak (26), yönetimindeki 06 M 4887 plakalı otomobil, Çine ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, takla attı.
Kazada sürücü Albayrak ile araçtaki Tevhide Kurt (31) yaralandı.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücünün ilk muayenesinde 250 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Öte yandan Söke ilçesinde, Emre A. yönetimindeki 35 ETA 74 plakalı hafif ticari araç Garnizon Komutanlığı Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ters dönen araçtan çıkarılan Emre A, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın, Söke, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05 Kaynak: AA
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