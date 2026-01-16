Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Aydın'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Aydın'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, il merkezi Kardeşköy, Ovaeymir ve Hasanefendi-Ramazanpaşa mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda E.K., İ.Y., C.Ö. ve R.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 308,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN