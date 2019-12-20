Aydın'da yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde lise öğrenci ve öğretmenleri, yeni kurulan kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdı.

Germencik Belediyesi ve Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi iş birliği ile Selatin Mahallesi'ne kurulan kütüphaneye bağışlanan kitaplar, yazar Fakir Baykurt'un ünlü kitabı "Eşekli Kütüphaneci"den esinlenilerek eşeğe yüklenerek ulaştırıldı.

Sırtında iki torbayla kitap taşıyan eşeğe öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra kitapta öyküsü anlatılan Mustafa Güzelgöz'ün oğlu Muammer Güzelgöz yürüyerek eşlik etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, açılışta yaptığı konuşmada, okuyan ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti.

Muammer Güzelgöz ise kitabın başkahramanı olan babasının Ürgüp'ün köylerinde gezici olarak eşekle kütüphanecilik yaptığını anlattı.

Konuşmaların ardından Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi tarafından bağışlanan kitaplar, Mustafa Güzelgöz'ün adını taşıyan kütüphaneye yerleştirildi.