Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden Yılmaz Yüksel (57) idaresindeki 09 Yılmaz Yüksel 263 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra Seçil Kanber (34) idaresindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ardından Vahit Alper idaresindeki 48 AF 077 plakalı tıra çarptı.

Sürücü Yılmaz Yüksel, Ercan Yüksel, Şerafettin Taştekin (49), Seçil Kanber, yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çine Devlet Hastanesinde kaldırdı.

Hastaneye gelen sürücüler arasında tartışma çıktı. Polisler duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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