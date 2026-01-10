Aydın Devlet Hastanesi\'nde Oryantasyon Eğitimi

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan özel güvenlik, temizlik ve klinik destek personeline yönelik düzenlenen kapsamlı oryantasyon eğitiminde, hasta ve çalışan güvenliğinden enfeksiyon kontrolüne kadar birçok başlık ele alındı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanlarına yönelik kapsamlı bir oryantasyon eğitimi düzenlendi. Hastane bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı; Eğitim Birimi, Kalite Birimi, Atık Yönetim Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Enfeksiyon Kontrol Birimi tarafından verildi. Eğitimlerde, hastane işleyişi ve kurumsal uyumun yanı sıra kalite standartları, hasta ve çalışan güvenliği konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında personele, atıkların doğru yönetimi, çalışan hakları, acil durumlarda doğru hareket tarzı, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, el hijyeni ve enfeksiyonlardan korunma başlıklarında eğitimler aktarıldı. Temizlik ve destek hizmetlerinin sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, personelin görevlerine bilinçli, güvenli ve donanımlı şekilde başlaması amaçlandı. Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Oryantasyon eğitimini başarıyla tamamlayan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN