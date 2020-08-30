AYDIN-Düğününde Zafer Bayramı nedeniyle beyaz yerine ay yıldızlı kırmızı gelinlik giydi - Son Dakika

Düğününde Zafer Bayramı nedeniyle beyaz yerine ay yıldızlı kırmızı gelinlik giydi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, düğünü 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine denk gelen Seval Batmaz, her genç kızın rüyası olan beyaz gelinlik yerine kırmızı ay yıldızlı gelinlikle davetlilere sürpriz yaptı. Batmaz, yüreğinde taşıdığı Türk bayrağının asil rengini, düğününde de ay, yıldızlı gelinliği ile üzerinde taşıdığını söyledi.

Efeler ilçesinin kırsal Kızılcaköy mahallesinde çiftçilik yapan Durmuş Ali Calayır, geçen 17 Ocakta nişanlandığı Seval Batmaz ile dün bir kır bahçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Genç çift, düğün gecesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle davetlilere sürpriz yaptı. Davetlilerin karşısına beyaz gelinlik yerine kırmızı renkli, ay, yıldızlı Türk bayrağı işlemeli geliniği ile gelen gelin Seval Batmaz, büyük alkış aldı. Düğünde sadece koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında sadece gelin ve damadın dans edip, zeybek ekibi eşliğinde oynadığı düğünde davetliler, ay yıldızlı gelinlikten gözlerini alamadı.

'İKİSİNİ BİR ARADA KUTLADIK'

Al bayraklı gelinlik giyen Seval Batmaz, Arkadaşlığımızı bir süre sonhra nikah masasına taşıdık. Düğün tarihimizin 30 Ağustos Zafer Bayramına rastlaması nedeniyle davetlilerimize bayram edasında bir sürpriz hazırlamak istedik. Türk bayrağının asil rengini önce yüreğimizde taşıyoruz. Düğünümüzde de üzerimde taşımak istedim. Düğün öncesi eşimle ortak bir kararlaşarak düğünümüz bayram edasında kutlayarak, yaptık dedi.