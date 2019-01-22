Son Dakika Haberleri: Aydın Filede Belçika Deplasmanında

Aydın Filede Belçika Deplasmanında

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak.

Aydın Filede Belçika Deplasmanında, System.String[]


Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak. 

Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. İlk kez çıktığı Avrupa arenasında rakibini ilk maçta seyircisi önünde 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, Belçika'dan da zaferle dönerek adını 8 takımlı 4'lü finaller turuna yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi durumunda Pölkky Kuusamo (Finlandiya) - AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:18:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Filede Belçika Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]