Aydın Filede Belçika Deplasmanında
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika ekibi Hermes Oostende'ye konuk olacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
, 2019 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller turu rövanş maçında Belçika
ekibi Hermes Oostende
'ye konuk olacak.
Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. İlk kez çıktığı Avrupa
arenasında rakibini ilk maçta seyircisi önünde 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, Belçika'dan da zaferle dönerek adını 8 takımlı 4'lü finaller turuna yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi durumunda Pölkky Kuusamo (Finlandiya
) - AO Thiras (Yunanistan
) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - Aydın
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Gündemindeki Demba Ba'yı Transfer Etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş
Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası