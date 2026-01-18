Aydın Hastanesi'nde Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Yerel

Aydın Hastanesi'nde Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

Aydın Hastanesi\'nde Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi
18.01.2026 13:28
Yeni atanan personele, hastane işleyişi ve uygulamalar hakkında oryantasyon eğitimi verildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında hastaneye yeni atanan personele yönelik genel oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim programında, hastanenin genel tanıtımı yapılarak kurum işleyişi hakkında bilgilendirme sağlandı. Eğitim kapsamında ayrıca renkli kod uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları biriminin işleyişi ile hasta hakları konularında katılımcılara bilgi verildi. Yeni atanan personelin görevlerine daha bilinçli ve uyumlu şekilde başlamalarını amaçlayan eğitimin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenirken, eğitim programı sonunda hastane yönetimi yeni atanan çalışanları tebrik ederek çalışma hayatlarına kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

10:14
SON DAKİKA: Aydın Hastanesi'nde Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi
