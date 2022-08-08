Çine'de 1 kişi ölü bulundu, cinayet davası ile ilgisi araştırılıyor - Son Dakika
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Çine'de 1 kişi ölü bulundu, cinayet davası ile ilgisi araştırılıyor

08.08.2022 20:09
Çine'de 1 kişi ölü bulundu, cinayet davası ile ilgisi araştırılıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 kişi ölü bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 kişi ölü bulundu. Olayın, 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir ile ilgili bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne giderek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi. Olay, Hamitabat Mahallesi 277. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Meke ve Gökhan Özdemir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan Özdemir, yanındaki tabancayla Yaşar Meke'yi vurarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Meke'ye ambulansla hastaneye kaldırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hayatına son verdi

Yaşanan olay sonrası Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Gökhan Özdemir, burada birini öldürdüğünü söyleyip, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, hastanede tedavi altına alınan Meke de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişi daha ölü bulundu

Yaşanan olayın ardından akşam saatlerinde Çine'de 1 kişi daha ölü bulundu. Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde bulunan cesedin 43 yaşındaki Süleyman Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerde Özdemir'in, Yaşar Meke'yi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olaylailgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gökhan Özdemir, Hisarcık, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çine'de 1 kişi ölü bulundu, cinayet davası ile ilgisi araştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine'de 1 kişi ölü bulundu, cinayet davası ile ilgisi araştırılıyor - Son Dakika
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