Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 19:41
Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Uzunçam Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve helikopter sevk edildi.

Karadan ve havadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek Nazilli Belediyesi'nden yangın bölgesine destek Nazilli'de tarım arazisinde yangın Nazilli'de tarım arazisinde yangın
Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:40 Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 19:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement