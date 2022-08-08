Uzunçam Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve helikopter sevk edildi.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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