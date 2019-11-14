Son Dakika Haberleri: Aydın kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı
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Aydın kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

7 saat önce

Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntemin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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