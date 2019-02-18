Aydın-Muğla İl Sınırında Maden Ocağında Göçük
1 saat önce
Aydın-Muğla il sınırında maden ocağında göçük İş makineleri ile çalışanların göçük altında kaldığı belirtildiMUĞLA – Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.
Aydın- Muğla
il sınırında maden ocağında göçük
İş makineleri ile çalışanların göçük altında kaldığı belirtildi
MUĞLA – Aydın'ın Karpuzlu
İlçesi ile Muğla'nın Milas
İlçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD
ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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