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Aydın sakız koyunları köpek paris'e emanet

1 saat önce

Sakız koyunları Köpek Paris'e emanetAydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre eğitim gören 'Paris' isimli Rottweiler cinsi köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu.

Sakız koyunları Köpek Paris'e emanet

Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre eğitim gören 'Paris' isimli Rottweiler cinsi köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne, geçen Mart ayında 2 yaşındaki 'Rottweiler' cinsi bir köpek getirildi. Burada eğitilen köpeğe 'Paris' ismi verildi. Bakımı ve gerekli aşıları da yapılan Paris'in, saldırgan davranışlarının olmadığı belirlendi. Sevimli köpek, insan ve hayvanlara karşı iletişiminin iyi olduğunun anlaşılması üzerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi kapsamında 2.5 yıl önce kurduğu Koçarlı ilçesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki Sakız koyunu üretim çiftliğine bekçilik yapması için gönderildi. Çiftliğe uyum sağlayan Paris, buradaki koyunları, çobanlar ve diğer çoban köpekleri ile birlikte yönlendirmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Paris'in sakız koyunu çiftliğindeki görüntülerini Twitter hesabından Sakız koyunu çiftliğimizin amiri Paris ile bir günümüzü birlikte geçirdik. Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'mizden mezun olduktan sonra çiftlikte çalışmaya başladı. Haydi, birlikte izleyelim notuyla paylaştı. Paris davranışları ile sosyal medyada büyük beğeni aldı ve 200 binden fazla kişi izledi.

Aydın sakız koyunları köpek paris'e emanet

Aydın, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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