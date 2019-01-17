Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,75-25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,75-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 11,75 25,00
Naturel ham zeytinyağı 9,25 9,25
Aydın kestanesi 11,00 18,00
Sıra mısır 1,15 1,15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Aydın, Ekonomi
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