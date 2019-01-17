Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,75-25 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,75-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 11,75
| 25,00
|Naturel ham zeytinyağı
| 9,25
| 9,25
|Aydın kestanesi
| 11,00
| 18,00
|Sıra mısır
| 1,15
| 1,15
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:21 Kaynak: AA
Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek