Aydın uludağ'da ölen efe sarp, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aydın uludağ'da ölen efe sarp, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Uludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandıBURSA Uludağ'da mahsur kalıp, 17 günlük arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan 2 dağcıdan Efe Sarp, Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Uludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA Uludağ'da mahsur kalıp, 17 günlük arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan 2 dağcıdan Efe Sarp, Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Makine Mühendisi ve amatör dağcı Efe Sarp (37), arkadaşı Mert Alpaslan ile birlikte, geçen 1 Aralık Pazar günü, zirve tırmanışı yapmak için Bursa Uludağ'a gitti. Uludağ Jandarma Komutanlığı önünde otomobillerini park eden 2 arkadaş, tırmanışa geçti. Aileleri, yoğun sis nedeniyle dağda mahsur kalan 2 arkadaşa ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpeklerle arama çalışmaları başlattı. Önce, Efe Sarp'ın montu, beresi ve diğer eşyaları bulundu. Bunun üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Birkaç gün sonra, eşyaların bulunduğu bölgeye 100 metre mesafede, Efe Sarp'ın cansız bedeni bulundu. 3 saat sonra da, yaklaşık 1 kilometre mesafede, diğer dağcı Mert Alpaslan'ın cesedine rastlandı. Her iki cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Her iki cenazeye yapılan otopsilerin sonrasında, dağcıların, vücut ısılarının düşmesine bağlı hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Aileler, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teşhis ettikten sonra, Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderildi. Sarp için, ilçedeki Cumaönü Camii'nde, cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, gözü yaşlı baba Tangör Sarp ile anne Asuman Sarp'ın yanı sıra, genç mühendisin arkadaşları katıldı. Anne Asuman Sarp'ın, üzerine havlu örtülen tabuta sarılıp, ağladığı anlar yürekleri burktu. Ayakta güçlükle durabilen baba ise, taziyeleri kabul etti. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı'na defnedildi. Sarp'ın, dedesi Muharrem ve babaannesi Fatma Sarp'ın yanına gömüldüğü öğrenildi.

Aydın uludağ'da ölen efe sarp, son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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