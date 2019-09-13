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Aydın vidanjör, köprülü kavşakta asılı kaldı

1 saat önce

Vidanjör, köprülü kavşakta asılı kaldıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, Çevre Yolu'ndaki köprülü kavşakta korkuluklara çarpıp, asılı kaldı.

Vidanjör, köprülü kavşakta asılı kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, Çevre Yolu'ndaki köprülü kavşakta korkuluklara çarpıp, asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait bir kepçe yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Kuşadası'nda sağanak yağmur nedeniyle tıkanın logarlara müdahale etmesi için gönderilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait 09 DM 976 plakalı vidanjörün şoförü, bugün saat 16.30 sıralarında, Kuşadası- Söke Karayolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan vidanjör köprülü kavşağın demir korkuluklarına çarpıp, parçalayarak asılı kaldı. Vidanjör şoförünün cep telefonu ile durumu bildirmesi üzerine olay yerine Kuşadası Belediyesi'ne ait bir kepçe ile itfaiye ekipleri gönderildi. Kepçe, alt yoldan köprülü kavşakta asılı kalan vidanjöre müdahale ederek bulunduğu yerden kurtardı. Vidanjörün tampon ve alt kısmı ile köprülü kavşağın demir korkuluklarında maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın vidanjör, köprülü kavşakta asılı kaldı

Kuşadası, Köprülü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
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