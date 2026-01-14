Aydınlı çiftin eğitim sevdası Siirt\'te kütüphaneye dönüştü

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan eğitim gönüllüleri emekli Osman Özek ve eşi Sevgi Akgül Özek, birikimleriyle Siirt'teki bir okulda kütüphane kurdu.

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan ve 2014'te emekli olduktan sonra Didim'e yerleşen 4 çocuk babası Osman Özek ve eşi Sevgi Akgül Özek, Siirtli öğretmen Muhammed Yusuf Özüş'ün öncülüğünde yürütülen "Sen de Bir Fidan Dik Projesi" kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane kurulması için harekete geçti.

Birikimlerinin yanı sıra Didim'de hayırsever esnaf Okan Eser'in de katkılarıyla okulda kurulan ve içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphane, Özek çiftinin de katılımıyla açıldı.

"Çocukların bana sarılması bizi etkiledi"

Osman Özek, AA muhabirine, "Sen de Bir Fidan Dik Projesi" başta olmak üzere 7 yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştığını söyledi.

Siirt'in yanı sıra farklı illerde de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını anlatan Özek, geçen yıl Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki köylerde çocuklara yönelik faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Özek, "Kızıltepe'de bir kız ve bir erkek çocuğunun yaptığımız yardımda minnettarlığını göstermesi bakımından bana sarılması bizi etkiledi. Eşimle birlikte bu işlere başlamaya karar verdik." dedi.

Siirt'teki bu okulun kütüphane ihtiyacının bulunduğunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini ifade eden Özek, ortaya çıkan kütüphaneyle mutluluklarının arttığını dile getirdi.

Özek, şunları kaydetti:

"Ben de fakir aile çocuğuyum. Allah'a çok şükür Allah bize verdi. Bundan sonra da Allah'ın bize verdiğini biz de diğer kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Hollanda'da emekli oldum. Çocuklarımıza yardım etmek istiyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yine eş dost akrabaların desteğiyle çocukların eğitimine destek olacağız."

"İnşallah çocuklara umut oluruz"

Sevgi Akgül Özek de çocukların eğitimi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

Kütüphanenin açılışında kendilerini çiçekle karşılayan öğrencileri görünce çok duygulandığını dile getiren Özek, "Maaşımızdan geriye kalanları sağda solda harcamaktansa bir çocuğun geleceğine ışık ve umut olsun diye bir kenara koyduk ve böyle bir kütüphane ortaya çıktı. Bir kitap bir çocuk, bir çocuk bir umuttur. Öyle yola çıktık. İnşallah çocuklara umut oluruz." diye konuştu.

"Özek çifti gibi insanların sayısı çoğalsın"

Projenin koordinatörü öğretmen Muhammed Yusuf Özüş de bugüne kadar Siirt başta olmak üzere farklı yerlerde 40 kütüphane kurduklarını ve bugün de 41'inci kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özüş, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız eğitime katkı sağlayarak bu bölgedeki öğrencilerimizin daha fazla kitap okumasına vesile olmak. Bizim için her kitap bir umuttur, kitaplar ve kütüphaneler çoğalsın. Bu kütüphane bizim için çok kıymetli oldu. Çok mutluyuz ve duygularımızı gerçekten tarif edemiyoruz. Özek çifti gibi insanların sayısı çoğalsın. Allah herkesten razı olsun."

Öğrencilerden Melek Mergen de kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphaneyi çok beğendiğini belirtti.

Beyza Dayan da artık daha konforlu bir ortamda kitap okuma imkanına kavuştuklarını dile getirerek hayırseverlere teşekkür etti.