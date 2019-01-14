Aydınlı Çiftinin Tuz Mücadelesi
1 saat önce
Aydın'da son yılların en yağışlı kış mevsimi yaşanmasına rağmen çiftçiler kış ortasında çoraklaşan tarlalardaki tuz oranını düşürmek için tuz mücadelesine başladı.
Aydın
'da son yılların en yağışlı kış mevsimi yaşanmasına rağmen çiftçiler kış ortasında çoraklaşan tarlalardaki tuz oranını düşürmek için tuz mücadelesine başladı. Aydın'ın Söke
ve Didim
ilçelerinde denize yakın bölgelerde çiftçiler tarım arazilerindeki çoraklaşmayı önlemek kışın tarlaları sulamaya başladı.
Aydın'da bu yıl için yağışlar oldukça bol olmasına rağmen, tarlaların hızla çoraklaştığını ve arazilerdeki tuzlanmayı önlemek amacıyla kışın da tarlaları suladıklarını belirten bölge çiftçilerinden Kazım Yak, "Denize yakın olan bölgelerde çoraklaşma çok fazla. Eğer kışın sulama yapıp tarlalardaki tuz oranlarını düşürmezsek pamuk verimi çok düşüyor. Bu nedenle mevsim kış da olsa tarlaları suluyoruz" dedi.
Verimi arttırmak için topraktaki tuz oranını sulama ile düşürmek zorunda kaldıklarını belirten Akan Karacan ise, "Bölgedeki binlerce dönüm arazi kış boyunca sulanıyor. Bunun sebebi tarlalardaki tuz oranını düşürmek. Aksi halde, ciddi bir verim kaybı yaşanıyor. Kış mevsimi yaşanmasına ve havalar yağışlı geçmesine rağmen şu anda herkes tarlasına su basıyor" diye konuştu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:47 Kaynak: İHA
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