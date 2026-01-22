Aydınlı esnaftan '5 metrelik' bayrak tepkisi - Son Dakika
Aydınlı esnaftan '5 metrelik' bayrak tepkisi

22.01.2026 11:33
Suriye hattında Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepki gösteren esnaf Mustafa Yalçınkaya, işyerine astığı 5 metrelik bayrakla saldırıyı kınayarak, duruma tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde baharatçılık yapan Mustafa Yalçınkaya isimli bir esnaf, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı. Saldırıya tepki gösteren Yalçınkaya, işyerine 5 metrelik bayrak asarak "Bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmez" diyerek, birlik mesajı verdi. Türk bayrağının sadece bir sembol değil aynı zamanda şehitlerin emaneti, milletin ortak değeri olduğunu ifade eden esnaf Mustafa Yalçınkaya, "Bayrağımıza uzanan eller kırılsın. Bu alçak saldırıya sessiz kalmamak ve farkındalık oluşturmak istedim. Bu yüzden dükkanımızı şanlı bayrağımız ile donattık. Milletimiz böyle provokasyonlara gelmeyecektir ve biz bir oldukça hiç kimsenin gücü Türk bayrağını indirmeye yetmez. Biz hepimiz bu coğrafyanın insanlarıyız. Kesinlikle aramızda ayrıcalık, üstünlüğümüz yok. Geçmişte atalarımız nasıl kardeşçe yaşamışlarsa aynı devam etmek istiyoruz. Bayrağımız bizim namusumuzdur. 5 köşeli yıldız İslam'ın 5 şartıdır. Ülkemiz, vatanımız bölünmesin istiyoruz. Tek devlet, tek vatan, tek millet istiyoruz. Allah birlik, beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Suriye, Yerel, Son Dakika

