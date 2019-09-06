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Aydınlılar kurutuluş coşkusu MFÖ yerine Haluk Levent ile yaşayacak

2 saat önce

Aydın'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen MFÖ konseri sanatçıların sağlık problemlerinden ötürü iptal edildi.

Aydınlılar kurutuluş coşkusu MFÖ yerine Haluk Levent ile yaşayacak, System.String[]

Aydın'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen MFÖ konseri sanatçıların sağlık problemlerinden ötürü iptal edildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Yarın Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) konserinin, sanatçıların sağlık sebeplerinden ötürü iptal edildiğini, bunun yerine sanatçı Haluk Levent Aydınlılarla buluşacağını açıkladı.


Aydın Büyükşehir Beledi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "7 Eylül Aydın'ın Kurtuluş Günü etkinliklerine tüm Aydınlıları bekliyorum" dedi. - AYDIN

Haluk Levent, Aydın, Mfö, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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