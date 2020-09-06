Ayhancan Güven Porsche Mobil 1 Supercup'ta sezonu podyumda bitirdi

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza atarak Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonunu podyumda tamamladı.Porsche Mobil 1 Supercup takviminin sekizinci ve son yarışı olan İtalya GP'si sonucunda Ayhancan Güven sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Sezon sonu podyumunda yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven "Şampiyonluk şansımızı son yarışa kadar taşımıştık. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3'üncü olarak bitirdik. Sezon boyunca her zaman benim yanımda olan, bana destek veren takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:50 - Kaynak: DHA
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