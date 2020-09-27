Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinde ayının saldırdığı kangal cinsi köpek kurtarılamadı.

Posof ilçesine bağlı Yeniköy'de Metin Aydemir hayvanlarını otlatmak için kangal cinsi köpeği ile birlikte yaylaya çıktı. Yaylada karşılarına çıkan boz ayı, köpeğe saldırdı. Aydemir, kendi imkanlarıyla ayının elinden kurtardığı köpeği aracıyla veterinere getirdi. Ağır yaralanan köpek, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. - ARDAHAN