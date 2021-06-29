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AYKAYA AMBALAJ MTK'ya renk katıyor - Son Dakika

AYKAYA AMBALAJ MTK'ya renk katıyor

29.06.2021 10:31
AYKAYA AMBALAJ MTK'ya renk katıyor, System.String[]

16 yıldır Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi(MTK)'da ticari hayatına devam eden Aykaya Ambalaj yeni yerinin açılışını sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Çevreci ve doğada çözünen ambalaj üretimi ile yeşili koruma felsefesini devam ettiren Aykaya Ambalaj kurucusu Ayfer Karakoyunlu, "2005 yılında MTK sitesinde başladığım ticari hayatıma, burada vizyonumu ve hedeflerimi büyüterek işimde en iyisini yapmak için mücadele ederek devam ettim. Bugün 16'ncı yılımı kutluyorum. Yorulmadım, pes etmedim. Hep sabrettim. Çünkü vizyonumu ve misyonumu babamın bana ilk iş hayatımda sabrı öğretmesiyle öğrendim" dedi.

Babasının zamanında verdiği nasihatlerin ne kadar değerli olduğunu zamanla anladığını söyleyen Karakoyunlu, "Bugün burada 2015 yılında temellerini atmış olduğum "Organik Yeşil Dünya" projemizi OGW markamızla yurt içi ve yurt dışı pazarına açmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Aykaya Plastik 16'ncı yılını Aykaya Ambalaj A.Ş. olarak kutlayıp yoluna devam ediyor" diye konuştu.

İhracat sürecini Aykaya Ambalaj ile devam ettirdiklerini ifade eden Karakoyunlu, "Özellikle ihracatta Organic Bag, Compostable Bag, Pet Poop Bag, Biodegradable Bag, Organic Athlete Bag, Recycler ve Tekstil ürünlerine ağırlık vermekteyiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Covid-19'un bizlere çok şey öğrettiğinin altını çizen Karakoyunlu, "Kendimize ve özümüze dönüp daha önce var olan ama unuttuğumuz değerleri bize yeniden hatırlattı. Biz atalarımızdan tüketmeyi değil, bilinçli kullanmayı öğrendik. Sonradan öğrendiğimiz kavramlar değil bunlar. OGW markamızla biz toprak anaya saygı duymayı, doğaya ve doğada yaşayan her canlıya zarar vermeden doğada çözünen poşetlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Bu projeye de "Organik Yeşil Dünya" diyoruz" dedi.

Bundan sonraki en büyük hedeflerinin organik ve recycler da en iyisi olma yolunda ilerlemek olduğuna dikkatleri çeken Karakoyunlu, "Dünya sürdürülebilir ve döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönünde sürekli değişiyor. Bu değişime ayak uyduran ayakta kalıyor. Biz sadece ayakta kalmayacağız, geleceğe koşacağız" dedi.

Karakoyunlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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