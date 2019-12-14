Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'yı istiyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'yı istiyor! - Son Dakika Spor

Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'yı istiyor!

7 saat önce

Ligde oldukça kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek.

Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'yı istiyor!, System.String[]

Ligde oldukça kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. En az 5-6 transfer yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar'da anlaşılan ilk isim belli oldu.


İç Anadolu ekibi, eski stoperi Jagos Vukovic ile el sıkıştı. 2017'nin Temmuz ayında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a satılan Sırp stoper, Eylül ayında Yunan ekibinden ayrılmıştı.


Bonservisi elinde olan Vukovic, Konyaspor'un teklifine düşünmeden evet dedi. 32 yaşındaki başarılı savunmacı ile Ocak ayında 1.5 senelik mukavele yapılması planlanıyor.


Taylan da gündemde


Süper Lig kariyerinde toplam 87 maça çıkan 1.95'lik dev savunmacı, bu karşılaşmalarda 9 gollük hücum katkısı da sağlamıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, devre arasında forvet, kanatlar ve orta sahaya mutlaka önemli oyuncular transfer edecek. Gündemdeki isimlerden biri de Galatasaraylı Taylan Antalyalı. (Fanatik)


Aykut Kocaman, İç Anadolu, Olympiakos, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:32 
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