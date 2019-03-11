Son Dakika Haberleri: Aylin Şengün Taşçı 'Elif'in Sedası' İle Mest Etti

Aylin Şengün Taşçı 'Elif'in Sedası' İle Mest Etti

1 saat önce

Türk Sanat Müziği'nin billur sesli sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, ünlü ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde ebru ve musiki bütünlüğünü yansıtan çok özel bir konser verdi.

Aylin Şengün Taşçı 'Elif'in Sedası' İle Mest Etti, System.String[]

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in Elif sergisindeki özel çalışmaları büyük beğeni toplarken, Aylin Şengün Taşçı da sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. 'Elif'in Sedası' temalı konserde Taşçı, seslendirdiği türküler ve ilahilerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Yoğun bir katılımın olduğu konserde izleyiciler, ilahiler sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.Konser sırasında sahne arkasında kurulu barkavizyondan ise Barutçugil'in eserleri gösterildi.

TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer'in sanat yönetmenliğini yaptığı konserin finalinde Taşçı, Barutçugil'e yeni çıkan 'Vefa' adlı Long Play'ini hediye etti. Hikmet Barutçugil de Taşçı 'ya Elif üzerine yaptığı eserlerden oluşan kitabını takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:22 Kaynak: Bültenler

Hikmet Barutçugil, Güncel
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