AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti - Son Dakika

AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

İlk konuşulmaya başlandığı günden bugüne kadar gündemden düşmeyen çoklu baro sistemiyle alakalı tartışmalar devam ediyor. Son olarak CHP, baro düzenlemesinin önünün açan, 7249 sayılı "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündem toplantısında ele aldı ve Anayasa Mahkemesine başvurdu.

RET GEREKÇESİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kurulun ret gerekçesi ise daha sonra açıklanacak.

AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Anayasa, Kurul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti - Son Dakika

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